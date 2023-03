Top 14: la fête des voisins et des visiteurs

La 21e journée du Top 14, placée sous le signe des derbies et du suspense, a été marquée par quatre victoires précieuses à l'extérieur, dont celle de Toulon à Lyon (27-23) et de la Rochelle face à l'UBB (36-6), tandis que le leader toulousain a chuté à Castres (27-17).

En tête du championnat (67 points), le Stade toulousain avait choisi de mettre au repos ses internationaux de retour du Tournoi pour son déplacement à Castres.

Las, le stade Pierre-Fabre n'a pas réussi aux Rouge et Noir: les quintuples champions d'Europe ont non seulement concédé une défaite (27-17) bien malvenue, et ce sans bonus défensif, mais ils ont en outre laissé des plumes dans le Tarn (Jaminet, Guitoune, Arnold et Graou blessés), avant d'entamer deux semaines dédiées à la Champions Cup.

Pour le club tarnais (11e), c'est en revanche "un pas de plus vers le maintien", s'est félicité son capitaine Julien Dumora, auteur d'un doublé.