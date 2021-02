Top 14: la grogne des présidents face à l'appel d'offre des droits TV

L'appel d'offres portant sur l'exploitation des droits audiovisuels du Top 14 pour quatre saisons à partir de 2023-2024, lancé il y a une dizaine de jours, a surpris autant qu'agacé certains présidents de clubs.

Trois lots, un prix de réserve fixé à 105 millions d'euros: lancé à deux ans et demi de l'échéance, l'appel d'offre de la LNR a pris de court les dirigeants des clubs de Top 14, déconcertés par le timing de cette annonce, au coeur d'une crise sanitaire et économique mondiale et alors que Canal+ était engagée dans un bras de fer avec le football.

"Canal+, c'est le diffuseur historique, tout le monde a conscience de son importance pour le rugby. Mais, à titre personnel, j'ai été très surpris que cet appel d'offre voit le jour sans que la majorité des présidents en soient informés", déplore ainsi le président d'Agen Jean-François Fonteneau auprès de l'AFP.

Cinq présidents, ceux de l'UBB, de Toulouse, du Racing 92, de Castres et de Lyon, faisaient en effet partie du comité de pilotage qui a participé à l'élaboration de l'appel d'offre. Mais pas les autres. "Cette mise à l'écart de la majorité des présidents est choquante", estime un autre dirigeant, également "surpris par le procédé à quelques semaines des élections de la LNR".

- Secret -

"C'est surprenant que ce projet ne soit pas porté par l'équipe qui pourra présider aux destinées de la LNR", a ajouté Fonteneau.

Les élections à la présidence de la Ligue ont en effet été fixées au 23 mars, la date de dépôt des candidatures devant se faire entre le 5 et le 19 février.

"Il est habituel que tous les appels d'offres soient lancés très en amont par rapport à l'échéance du contrat. Le dernier appel d'offres, pour les droits 2019-2023, avait été fait en avril 2016. C'est à dire un peu plus de trois ans. Là, nous sommes à deux ans et demi de l'échéance. Ca laisse le temps, avant la fin de contrat, pour ne pas se retrouver coincé sans avoir de marge de manoeuvre. Ca nous offre de la visibilité sur le moyen terme", a déjà rétorqué à l'AFP l'actuel président de la LNR Paul Goze.

Selon les informations de l'AFP, le prix de réserve a été fixé par une société française spécialisée, Cornerplay. Il serait en deçà de la réalité le rugby français ayant pu espérer au moins 120 millions d'euros, à en croire certains observateurs. "Ils ne connaissent pas bien le dossier", rétorque-t-on du côté de la Ligue.

Une réunion d'information a depuis apaisé les esprits, estiment d'ailleurs différents participants. "Les choses se sont calmées aujourd'hui mais il se peut qu'il y ait des évolutions."