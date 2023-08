Top 14: La Rochelle et l'UBB se lancent, Perpignan inquiète déjà

La Rochelle et Bordeaux-Bègles, deux des équipes les plus impactées par la Coupe du monde, ont obtenu leur première victoire de la saison aux dépens de Lyon (35-14) et de Castres (25-23) samedi à l'occasion de la 2e journée de Top 14 qui a vu Perpignan tomber lourdement pour la deuxième fois.

Les Maritimes sont lancés ! La délocalisation de leur première réception à Angers en raison de travaux d'agrandissement en cours d'une tribune de leur habituel stade de Marcel-Deflandre n'a pas désarçonné Ronan O'Gara et ses hommes, vainqueurs logiques du LOU, leader au coup d'envoi.