Top 14: La Rochelle n'y arrive pas, Paris reprend la tête

Les doubles champions d'Europe en titre, plombés par leur conquête défaillante, vont devoir vite se ressaisir pour ne pas accumuler trop de retard dans la course à la phase finale.

Les Parisiens relèvent la tête et la reprennent. Battus pour la première fois de la saison à Bayonne la semaine passée (16-3), ils sont repartis de l'avant sur leur terrain face à Castres (39-16).

"On a besoin de vite se révolter. Quelque chose doit vite changer et j'espère que ce n'est pas l'entraîneur", a déclaré Ronan O'Gara, le manager des Maritimes, tombés à la 12e place malgré le point de bonus défensif arraché en fin de match. Maigre consolation.

Ce succès bonifié et autoritaire leur permet de retrouver la première place du classement en attendant le match en soirée (21h05) entre leurs voisins du Racing 92 et Lyon.

Une première réussie pour le nouveau duo d'entraîneurs Laurent Labit et Karim Ghezal, qui retrouvent le championnat après quatre années dans le staff du XV de France.

Ils ont sans doute apprécié le festival offensif de leur équipe (six essais), dont deux doublés pour le jeune talonneur Lucas Peyresblanques et le centre sud-africain Jeremy Ward, et l'essai du "revenant" Sekou Macalou.

. Perpignan se lance enfin

Les retours des internationaux Maxime Lucu, Silipi Falatea et Louis Bielle-Biarrey, auteur d'un essai, ont également fait du bien à l'Union Bordeaux-Bègles, victorieuse de Montpellier (26-13) sous les yeux de Damian Penaud, acclamé par le public de Chaban-Delmas.

Ses Bleus n'ont en revanche pas suffi à Toulon, battu à Perpignan (26-22) malgré un essai en début de match de Charles Ollivon sur une passe au pied de l'ouvreur gallois Dan Biggar, blessé au dos sur la tentative de transformation.

Un énorme soulagement pour l'Usap de l'ancien coach du RCT Franck Azéma, qui était la dernière équipe à ne pas encore avoir gagné.

Clermont a su dompter les éléments pour passer sept essais à Bayonne (46-14). Un troisième succès en trois matches dans son stade Marcel-Michelin à confirmer en déplacement désormais.

Le Stade toulousain, renforcé par ses "Mondialistes" Melvyn Jaminet, titulaire, et Peato Mauvaka, capitaine, se déplacera dimanche (21h05) à Pau, leader du classement avant le début de la journée.