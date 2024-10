Top 14: La Rochelle se rassure face à une UBB aux deux visages

Drôle de choc entre prétendants affirmés à la succession de Toulouse avec une mi-temps pour chaque équipe: la première pour les Maritimes, irrésistibles et lancés vers un succès facile face à des Girondins alors indisciplinés et réduits à 14 après le carton rouge adressé à Yoram Moefana (35), qui pourrait le priver du début de la tournée de novembre des Bleus.

La seconde avec une UBB transfigurée, auteur de trois essais face à des Rochelais manquant de souffle pour conserver le bonus acquis à la pause, faute de discipline elle aussi (3 cartons jaunes au total).

C'est donc les Toulousains qui passeront la semaine en tête du Top 14 car les hommes de Yannick Bru, malgré ce deuxième acte réussi, n'ont pas su aller chercher le point du bonus défensif dans un stade Marcel-Deflandre où l'enthousiasme des spectateurs a laissé place à de la tension sur la fin, quand les Bordelais sont revenus à dix points.

Une conclusion guère prévisible au regard du premier acte où on a vu des intentions, du physique et de l'application chez les Maritimes et des difficultés à créer côté UBB sans sa charnière habituelle laissée au repos.