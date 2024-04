Top 14: La Rochelle s'en sort de justesse devant Toulon

Entré à la pause après la blessure de Teddy Iribaren, Lucas Zamora, 4e demi de mêlée dans la hiérarchie rochelaise, a été l'acteur malheureux du retour des vestiaires en se faisant intercepter par Juita Wainiqolo pour un nouveau rapproché au score (20-17, 52e).

Ce choc, vivant et rythmé, s'est emballé après une charge plein champ de Will Skelton revigorant des Rochelais de nouveau déterminés et dominateurs près de la ligne varoise pendant une dizaine de minutes sans parvenir à percer le verrou adverse malgré plusieurs pénalités accordées mais non tentées par choix.

Botia a bien cru libérer les siens par un doublé mais son essai a été refusé pour une charge au préalable avec coude trop haut de Jonathan Danty (69e).

Les hommes de Pierre Mignoni, qui a fait rentrer ses cadres autour de l'heure de jeu, ont maintenu l'indécision jusqu'au bout, avec un temps fort près de la zone de vérité locale, mais vain.

Le money-time a fini par sourire aux Jaune et noir après une série de charges dont la dernière signée Oscar Jégou a été validée à la vidéo pour un succès d'importance à quatre journées de la fin de la saison régulière.