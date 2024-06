Top 14: La Rochelle s'impose à Toulon et rejoint Toulouse en demi-finale

La Rochelle, pourtant indiscipliné et dominé territorialement, s'est imposé (34-29) sur le terrain de Toulon samedi en match de barrage pour rejoindre Toulouse en demi-finale du Top 14.

En face, le réalisme était de mise pour les Maritimes qui ont marqué sur chacune de leurs incursions dans la moitié de terrain toulonnaise. Antoine Hastoy, Dillyn Leyds et Jules Favre ont permis à leur équipe de rentrer aux vestiaires avec neuf points d'avance (24-15).

Le stade Mayol, à guichets fermés, attendait un réveil dès le début de la seconde période mais les joueurs du RCT n'ont pas retrouvé leur maîtrise sur la pelouse. Des pénalités concédées et des erreurs individuelles ont coûté cher à Toulon qui a rapidement encaissé un nouvel essai par l'un des hommes en forme de La Rochelle, le troisième ligne Oscar Jégou.

L'équipe de Pierre Mignoni a tout tenté pour revenir au score et a enfin été récompensée même si elle a manqué d'efficacité. Deux cartons jaunes contre Will Skelton et Judicael Cancoriet ont redonné de l'espoir aux Varois dans les dix dernières minutes qui se sont relancés grâce à un essai de pénalité.

Le soutien du public rouge et noir n'a pas été suffisant pour gommer le déchet technique de Toulon même si le talonneur anglais Jack Singleton a réduit le score après la sirène. L'écart était déjà trop important en faveur des visiteurs.