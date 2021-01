Top 14: La Rochelle taille vraiment patron

La Rochelle a clos samedi la phase aller par un nouveau succès d'envergure à Agen (43-13) qui lui permet de virer en tête à mi-championnat et de se positionner comme un vrai candidat au Brennus.

Il n'y a pas eu photo entre le leader maritime, concerné, déterminé, qui a confirmé ses belles dispositions, et la lanterne rouge agenaise qui aura eu le mérite de marquer le premier et le dernier essai de ce match sans suspense, marqué par un triplé de Pierre Bourgarit et un doublé de Grégory Alldritt.

Au total, pour leur troisième victoire de la saison hors de Marcel-Deflandre, les hommes de Jono Gibbes ont atteint six fois la terre promise de leurs hôtes toujours fanny dans ce championnat ne laissant guère de place aux faibles.

Si le SUA avait fait illusion près d'une mi-temps au Racing 92 avant d'exploser la semaine dernière, il n'a tenu cette fois qu'un quart d'heure, le temps que la machine rochelaise se règle et atteigne la pause avec déjà le bonus offensif dans son escarcelle (8-29).

La bonne entame des joueurs de Régis Sonnes a été récompensée par un essai de Paul Abadie sur une belle remise intérieur de Jean-Marcelin Buttin (4e), suivie par une pénalité de Raphaël Lagarde (8-0) qui a réveillé le leader.

Sur une pénaltouche, Bourgarit a récompensé le travail des siens (14e), comme il le fera deux autres fois (34e, 40e+1) après avoir vu Wiian Liebenberg marquer après une mêlée à cinq mètres (21e).

Le cavalier seul des jaune et noir s'est poursuivi après la pause avec un doublé du capitaine Alldritt sur deux pénaltouches, arme à la mode du jour à Armandie, avant que les partenaires de l'international ne se mettent en mode gestion et rotation, à peine contrariés par l'essai de l'honneur inscrit par Lagarde (78e) qui a tout juste masqué l'écart abyssal existant entre ces deux formations.