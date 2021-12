Top 14: le Boxing Day gâché par le Covid-19

Pas de Toulouse-Stade français non plus dimanche: un quatrième match de la 13e journée du Top 14, dite du Boxing Day, a été reporté en raison de contaminations au Covid-19. Seul Castres, vainqueur (20-19) à Perpignan, est passé entre les gouttes.

L'ajournement du "Clasico" du rugby français, décidé par la Ligue nationale de rugby (LNR) en raison de contaminations dans les rangs parisiens, a encore davantage gâché la fête après trois matches déjà reportés les jours précédents.

"Le Stade toulousain regrette profondément cette décision, à quelques heures seulement du coup d'envoi du match. Au lendemain de Noël, ce rendez-vous aurait été un grand moment festif", a regretté dans un communiqué le président toulousain Didier Lacroix.

La recrudescence de la pandémie avait déjà eu raison du derby Brive-Clermont. Prévu initialement dimanche, il sera disputé à une autre date restant à déterminer, tout comme les rencontres Racing 92-Pau et Toulon-Bordeaux-Bègles, qui devaient elles se tenir lundi.

La journée du Boxing Day, un rendez-vous instauré en 2009 par la LNR, sur le modèle britannique, ne proposera donc que trois matches sur les sept prévus à l'origine.

Le premier a été remporté par Castres dimanche, à l'usure, sur le terrain de Perpignan (20-19). Un deuxième succès à l'extérieur cette saison qui permet aux Tarnais de se hisser provisoirement à la 4e place du classement.

Les deux autres auront lieu lundi: Biarritz-Montpellier à 19h00, avant un choc entre ambitieux, La Rochelle et Lyon, en prime-time (21h05).

- Un poids sur le calendrier -

En attendant que la LNR communique de nouvelles dates pour disputer les rencontres ajournées, la situation fait peser un poids sur le calendrier des clubs français, dont la plupart doivent déjà rattraper des matches de compétitions européennes reportés le week-end dernier.

Sept confrontations entre clubs français et britanniques, cinq en "Champions Cup" et deux en Challenge européen, ont été remises à une date ultérieure en raison des restrictions de déplacement entre les deux pays.

Il s'agit des matches de La Rochelle à Bath, de Clermont à Sale, de Bordeaux-Bègles face aux Scarlets (Llanelli), et des réceptions des Anglais de Bristol et des Wasps par le Stade français et Toulouse. En Challenge, Worcester-Biarritz et London Irish-Brive sont concernés.

- Déferlante en Premier League -

La saison passée, la LNR avait su s'adapter au fil des reports et le championnat avait pu aller à son terme, avec un deuxième titre consécutif pour le Stade toulousain, déjà sacré en 2019 (l'édition 2019-2020 avait été arrêtée par la pandémie).

Des créneaux sont disponibles pour jouer les matches en retard, notamment les 12-13 février, les 12-13 mars, ainsi que les 19-20 mars. Le Top 14 doit en principe faire relâche à ces dates, qui coïncident avec des journées du Tournoi des six nations (5 février-19 mars).

Mais la propagation fulgurante du variant Omicron fait peser une incertitude sur la suite de la compétition, alors que la France a franchi samedi, jour de Noël, la barre des 100.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Du jamais-vu depuis le début de la crise sanitaire.

Au vu des projections, le pire est encore à venir. "Le scénario réaliste, c'est que mi-janvier, on (soit) à 200.000 contaminations par jour", a ainsi estimé l'infectiologue Benjamin Davido vendredi sur CNews.

En Premier League, où les clubs de football font face à une déferlante de cas positifs à ce nouveau variant, trois matches du Boxing Day prévus dimanche ont été reportés: Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford et Burnley-Everton. Deux autres matches prévus mardi sont également reportés. Cela porte à 15 le nombre total de matches ajournés en Angleterre.