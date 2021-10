Top 14: le Racing 92 s'en contentera

Laborieux et longtemps inefficace, le Racing 92 a fini par s'imposer dans la douleur devant le promu Perpignan (17-14), samedi lors de la 6e journée du Top 14.

Les hommes de Laurent Travers, pourtant en supériorité numérique après le carton jaune de Mathieu Acebes (29e), ont d'ailleurs dû attendre la seconde période et des essais d'Ibrahim Diallo (50e) et Antoine Gibert (61e) pour forcer le verrou catalan.

Dominateurs mais trop maladroits, ils ont même joué avec le feu en levant le pied dans le dernier quart d'heure, laissant Perpignan revenir par Matteo Rodor (68e, 77e). Trop tard.

Cette quatrième victoire de la saison permet tout de même aux Franciliens de grimper à la 4e place du classement tandis que l'Usap reste coincé dans la seconde partie du tableau, englué à la 11e place.

L'issue était attendue: les Sang et Or n'ont plus battu le Racing 92 depuis octobre 2012 et restaient sur un nul et quatre défaites, dont deux lourds revers 52-14 et 64-28 lors de la dernière saison catalane en Top 14.

Les coéquipiers de l'arrière des Bleus Melvyn Jaminet, laissé au repos pour cette rencontre, ne s'étaient d'ailleurs plus imposés à l'extérieur depuis avril 2020 et un déplacement fructueux à Béziers (19-14).

Mais le promu a joué crânement sa chance, faisant longtemps déjouer une équipe du Racing qui n'a pas encore trouvé son rythme de croisière. Entre l'hésitation de Max Spring (22e), la pénalité ratée de Teddy Iribaren (27e) ou les cinq ballons perdus en touche, le club des Hauts-de-Seine n'a pas montré son meilleur visage.

Qu'importe, les Ciel et Blanc sont dans les clous avant un bloc de trois matches compliqués à Toulon puis face à Montpellier et Toulouse.

De son côté, l'Usap reçoit le Stade français, lanterne rouge avant sa rencontre de dimanche contre Clermont.