Top 14: Le Racing 92 se rassure au classement mais pas dans le jeu

Le Racing 92 a enchaîné une deuxième victoire samedi, contre Toulon (22-6), ce qui lui permet de se replacer en Top 14 mais encore une fois en étant loin d'être convaincant ballon en main.

Les ciel et blanc se sont encore une fois reposés sur leur demi de mêlée Nolann Le Garrec, le plus inspiré dans le jeu et qui a inscrit les 15 premiers points de son équipe sur des pénalités grâce à des Toulonnais particulièrement indisciplinés.