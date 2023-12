Top 14: Le Racing 92 s'éclate, Montpellier se réveille enfin

Dix essais, des sourires, les hommes de Stuart Lancaster ont su parfaitement rebondir après leurs deux revers en Champions Cup et le promu du Haut-Buguey, qui menait encore à la demi-heure de jeu, en a fait les frais dans les grandes largeurs.

Le Racing 92 a assumé son statut de leader en écrasant Oyonnax (66-10) avec notamment trois essais de Nolann Le Garrec lors de la 10e journée où Toulouse est resté le maître des +Rouge et noir+ et Montpellier s'est réveillé quatre mois après son dernier succès en Top 14.

Ce sont leurs voisins de l'intérieur du périphérique et les Palois qui les suivent au classement. Les Soldats Roses du Stade Français, eux aussi déçus par leurs débuts européens, ont pris sans briller la mesure de La Rochelle (18-13) qui n'y arrive toujours pas à l'extérieur.

Dans la capitale, ils ont aussi perdu sur carton rouge leur capitaine d'un jour Jonathan Danty, exclu pour un geste d'humeur du pied sur Jeremy Ward au sol et qui sera absent pour la réception de Toulouse dans une semaine à Deflandre.

La Section (2e), enracinée parmi les +qualifiables+ depuis plusieurs semaines, a résisté à l'envie de gros coup de Clermont (8e) en étant réaliste sur ses temps forts (22-11).

Deux essais pour prendre de l'avance au score, un dernier à la pénultième minute pour sécuriser la victoire et continuer de rêver à la petite musique de la Champions Cup.

Au Stadium, Toulouse, méconnaissable pendant 20 minutes durant lesquelles il a été dépassé par la fougue et l'envie de Toulon, matérialisées par des essais de Mathieu Smaïli et Selevasio Tolofua, a cravaché pour revenir au score avant de prendre les devants après la pause grâce à la botte de Thomas Ramos et à un essai de Mathis Lebel qui ont privé les Varois du bonus défensif (25-17).

Grâce à ce succès, les coéquipiers d'Antoine Dupont (7es) reviennent au classement à un point du RCT (5e).

- Montpellier, acte fondateur ? -

La parenthèse Challenge Européen, avec deux victoires contre Newcastle et les Ospreys, a fait le plus grand bien à la lanterne rouge Montpellier qui restait sur huit défaites en championnat.

Face à Castres qui rêvait "d'enfoncer la tête (du MHR) sous l'eau" lors de cette affiche de la finale du Top 14 2022, les hommes de Patrice Collazo ont répondu présent (30-21), avec un premier acte presque fondateur et trois essais inscrits. L'espoir est bien revenu dans l'Hérault.

Le CO (6e), lui, a manqué de précision, notamment sur une pénalité jouée à la main à cinq mètres (67e), une spécialité tarnaise pourtant, face à une ligne héraultaise alors réduite à 14 mais qui a gratté un ballon décisif dans la victoire finale.

Vendredi soir, Bordeaux-Bègles (4e) avait profité à plein du carton rouge reçu par Romain Taofenua pour dérouler face à Lyon (46-10) avec six essais à la clé et des avants enfin à l'honneur.

Le barragiste Perpignan, qui jouait gros face à Bayonne (10e), un concurrent de retour dans la course au maintien, a livré "un match abouti" selon son manager Franck Azéma. Sa victoire bonifiée (36-10) lui permet de réduire l'écart avec Oyonnax (11e) et Lyon (12e), qui ne comptent plus que trois points d'avance.