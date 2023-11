Top 14: le Racing 92 surnage, Montpellier coule

Le CO a frappé un grand coup en remportant son duel devant Toulouse (31-23). Avec ce succès, le cinquième, Castres grimpe sur le podium, derrière le Racing 92 et le Stade français. Les Rouge et Noir, eux, sont septièmes après ce troisième revers à l'extérieur et ne se sont plus imposés dans le Tarn depuis 2019.

Pour passer haut la main ce test, les Castrais, avec un très bon Pierre Popelin, ont inscrit quatre essais par l'ailier Nicolas Hulleau (22e), le centre Adrea Cocagi (43e), le deuxième ligne Thomas Staniforth (55e) et le pilier Wilfrid Hounkpatin (73e) pour résister au retour tonitruant toulousain. Les coéquipiers d'Antoine Dupont, qui a évolué à l'ouverture, devront se rattraper dans une semaine devant Clermont.

. Pau lâche son trône