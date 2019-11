Top 14: le Racing attend toujours Nakarawa, absent depuis un mois

C'est un mystère: Leone Nakarawa n'était toujours pas revenu jeudi au sein de son équipe de Top 14, le Racing 92, un mois après avoir été éliminé avec les Fidji en poule de la Coupe du monde au Japon.

"Il doit reprendre mais pour le moment on attend qu'il intègre le Racing 92", a expliqué en conférence de presse l'entraîneur Laurent Travers, qui ne veut pas "épiloguer" sur le cas de son puissant 2e ligne de 31 ans, forfait donc pour le derby capital contre le Stade français dimanche entre les deux derniers du championnat.

"On a des nouvelles, oui, les joueurs en ont eu, je pense que le club aussi mais voilà, pour le moment il n'est pas présent au Racing 92. On n'en sait pas plus", a ajouté Travers, perplexe.

Nakarawa a joué l'intégralité des quatre matches des Fidji en phase de poule de Coupe du monde (Australie, Uruguay, Géorgie, pays de Galles) avant de quitter la compétition le 9 octobre.

Depuis, "pas de nouvelles du tout", a indiqué l'international français Camille Chat, qui était bien présent jeudi au centre d'entraînement du Racing en région parisienne alors que la Coupe du monde s'est arrêtée pour la France en quart contre les Gallois onze jours après la sortie des Fidji.

"On se pose tous des questions. S'il va revenir, s'il ne va pas revenir, si le club va le garder... Je trouve ça malheureux parce que c'est un très bon joueur, un très bon mec", s'est inquiété Chat.

Si tous les mondialistes ont eu droit à des vacances, les joueurs ayant été éliminés au même stade que Nakarawa ont repris l'entrainement depuis plusieurs jours au sein de leur club de Top 14, nombre d'entre eux le lundi 28 octobre, sauf en cas de blessure.