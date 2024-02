Top 14: Le Racing giflé, Paris et Toulouse en profitent

Leader du Top 14 depuis la mi-novembre, le Racing 92 est tombé de haut samedi à Perpignan (26-5), victime du froid réalisme catalan, lors de cette première journée de la phase retour qui a vu le Stade Français et le Toulouse d'Antoine Dupont prendre la tête.

Au lendemain de la balade irlandaise à Marseille, on ne promettait pas une promenade aux hommes de Stuart Lancaster sur les bords de la grande bleue, mais sûrement pas non plus cette fade copie livrée.