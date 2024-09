Top 14: le Racing prend le dessus en fin de match sur Clermont

Le Racing 92 a remporté son premier match de la saison samedi face à Clermont (33-20) pour la deuxième journée de Top 14 grâce notamment à trois essais en six minutes un peu après l'heure de jeu.

Les Racingmen se sont fait peur notamment en début de seconde période, où ils se sont même retrouvés menés par les Clermontois à l'heure de jeu, après une longue période de domination (20-16).

Mais l'essai encaissé a réveillé leur orgueil et les Ciel et Blanc ont marqué trois fois coup sur coup, par Arundell (64), Fickou (67) et Le Garrec (69) pour son retour après sa blessure à l'épaule gauche, à chaque fois tout à gauche de l'en-but.

- La 400e pour Chavancy -

Ces trois essais ont permis à l'ouvreur anglais Owen Farrell de règler la mire puisqu'il n'a converti qu'une seule des trois transformations, la dernière. Dans l'ensemble, et comme contre Castres le week-end dernier, la recrue phare de l'équipe à l'intersaison a peiné à trouver ses marques, tant au pied (3/6) que dans le jeu, avec notamment un en-avant sur une chandelle et un carton jaune juste avant la mi-temps.