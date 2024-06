Top 14: le Racing, vainqueur de Pau, se rapproche des phases finales

C'est chose faite, et plutôt de belle manière malgré une discipline à revoir, face à une Section paloise empruntée et qui s'est réveillée trop tard.

C'est ensuite le régional de l'étape, le talonneur Camille Chat, chez lui en Bourgogne, qui a marqué le deuxième, tout en puissance et à la suite d'une belle succession de "pick and go" des avants ciel et blanc (17-3, 29e). Lui aussi avait aplati contre Bayonne.

Pas rassasiés, les Franciliens n'ont pas attendu longtemps pour ajouter un troisième essai, cette fois-ci par le troisième ligne Jordan Joseph (24-3, 33e), qui avait été prêté à la Section pendant deux saisons avant de revenir en Ile-de-France.

Les Béarnais, complètement sous l'eau en première période, ont eu beau sortir des vestiaires avec de meilleures intentions, bousculant leurs adversaires jusqu'à marquer deux essais (Desperes à la 49e, Hamonou à la 78e), ils n'ont pas réussi à renverser le cours de la rencontre.