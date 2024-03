Top 14: le Stade français chute à La Rochelle

Lors de la 19e journée, le club maritime se déplacera à Bayonne, qui a perdu de son côté le duel basco-béarnais au bénéfice de la Section paloise (42-40) dans son stade du Hameau.

Ce match a de loin été la rencontre la plus spectaculaire de la journée avec onze essais marqués au total. Il a également vu l'arbitre siffler un essai de pénalité de part et d'autre et distribuer trois cartons jaunes en tout.

Plaisant à voir et indécis jusqu'à la fin, ce match a dénoté par rapport aux autres qui n'ont globalement pas été très prolifiques en terme de jeu, notamment en raison de mauvaises conditions météorologiques sur la plupart des terrains de l'hexagone.