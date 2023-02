Top 14: le Stade français et La Rochelle doivent remettre le turbo

Attention ambitions. Le Stade français, en déplacement à Bayonne, et La Rochelle, à Castres, ont l'occasion de mettre la pression sur le leader toulousain, qui affronte Toulon, à l'occasion de la 18e journée du Top 14.

. Bayonne-Stade français, choc inattendu

Qui l'eut cru ? Au moment d'aborder la dernière ligne droite, le Stade français, 11e la saison dernière, et Bayonne, promu de Pro D2, sont à la lutte pour la phase finale.

Désormais installés aux avant-postes, les Basques (6e, 41 pts) s'appuient sur leur invicibilité à domicile, qui remonte à janvier 2022 en championnat, pour continuer à jouer les troubles-fêtes.

"Ils ne sont pas deuxièmes pour rien: ils font les choses bien et le prouvent. Ils ont progressé depuis qu'on les a affrontés. Ca va être un beau défi mais on est prêts. Les gars sont préparés, il va y avoir du soleil... Ca va être un match compliqué mais on va travailler dur", a raconté le Sud-Africain de l'Aviron Uzair Cassem à l'AFP.

. Toulon-Toulouse, tout beau

Même sans les internationaux français, même si le stade Vélodrome de Marseille ne devrait pas faire le plein, l'affiche délocalisée entre Toulon (8e, 39 pts) et Toulouse (1er, 58 pts) reste alléchante.

Les Rouge et Noir de Haute-Garonne, renforcés par le troisième ligne François Cros et l'arrière et buteur Melvyn Jaminet, ont bien entamé la période des doublons, avec deux succès à domicile contre Montpellier (23-9) et Bayonne (21-16) qui ont porté à 14 points leur avance sur la troisième place. Un gouffre.

"C'est peut-être le moment où on est le plus en danger", se méfie néanmoins l'entraîneur de la défense toulousaine Laurent Thuéry. "Ce n'est jamais bon quand on vous tape dans le dos, que c'est les doublons et qu'on vous dit que tout va bien (...) Il y a de la confiance, les résultats sont très positifs. Mais on n'a pas envie d'en prendre 40 contre Toulon", insiste-t-il. "Il ne va pas falloir se reposer sur nos lauriers".

Les Rouge et Noir du Var, qui restent aussi sur deux victoires, pourront compter sur un Cheslin Kolbe "très enthousiaste" à l'idée d'affronter son ancienne équipe pour la première fois depuis son départ surprise à l'été 2021.

"Je connais beaucoup de joueurs, j'ai encore beaucoup d'amis", a déclaré à l'AFP l'ailier sud-africain. "C'est une super équipe, bien entraînée, avec de super joueurs. C'est l'occasion pour nous de nous mesurer au meilleur club du championnat à l'heure actuelle".