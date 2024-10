Top 14: le Stade français et le Racing 92 pour éviter la crise

"Je ne crois pas qu'on peut parler de crise, on a eu des ajustements à faire, on les a faits", a balayé Laurent Labit, le directeur du rugby du Stade français, quelques jours après le départ de l'entraîneur Karim Ghezal, avec qui il était arrivé en tandem en novembre 2023.

Le Stade français et le Racing 92, respectivement 13e et 12e du championnat avec trois défaites, sont dans l'obligation de gagner pour éviter la crise, ce week-end lors de la 5e journée du Top 14.

La situation n'est pourtant pas radieuse pour le club de la capitale, dont les résultats ne collent pas à ses ambitions après une belle deuxième place lors de la saison régulière l'an passé.

Dépassés à Pau (30-16), les Soldats roses, déjà battus à domicile par Toulon (14-10), n'ont plus le droit à l'erreur samedi à Jean-Bouin face à un Montpellier guère plus clinquant (10e). "On est treizièmes: le changement de comportement doit être naturel chez nous, on représente un grand club", a martelé le troisième ligne parisien Ryan Chapuis.

- "On ne va pas parler de crise" -

Chez les voisins du Racing 92, la dynamique n'est pas meilleure. "On ne va pas parler de crise. Il reste 22 matches", déclarait malgré tout le pilier Eddy Ben Arous après la défaite à domicile contre la Rochelle (17-16), une nouvelle fois en toute fin de match comme à Castres (31-28).