Top 14: le Stade français et Toulouse font le break, Montpellier respire

Le Stade français et Toulouse, vainqueurs avec bonus, ont pris un peu d'avance en tête du classement sur Bordeaux-Bègles et le Racing 92, battus à domicile samedi lors de la 15e journée du Top 14, dont Montpellier n'est plus lanterne rouge.

La victoire bonifiée du leader, le Stade français, sur Perpignan (32-19), a été plus laborieuse.

Longtemps accrochés, les Parisiens n'ont fait la différence que dans le dernier quart d'heure grâce au deuxième essai personnel de Mathieu Hirigoyen et celui de l'éternel Rory Kockott.

Ils conservent malgré tout les commandes du Top 14, à égalité de points avec Toulouse et cinq et six longueurs d'avance désormais sur Bordeaux-Bègles et le Racing, grands perdants de la journée.