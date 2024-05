Top 14: Léo Barré, la saison qui change tout

Partager:

Le jeune arrière polyvalent du Stade français Léo Barré vit une saison de rêve, à l'image de son club, longtemps premier du Top 14: il s'est tellement épanoui dans son rôle de N.15 qu'il lui a valu ses deux premières sélections en équipe de France. Formé à Versailles, comme son grand-père et son père avant lui, il a ensuite évolué à Massy avant d'atterrir en 2020 au Stade français, où il se fait remarquer par ses talents de relanceur et son adresse sous les ballons hauts.

Baladé entre plusieurs postes - centre, demi d'ouverture ou arrière - la saison dernière, ce n'est qu'à l'automne que ce beau gabarit (1,89 m pour 89 kg) de 21 ans est enfin fixé en N.15. "On avait acté avec lui qu'on le mettait à l'arrière, il fallait l'arrêter sur un poste et on a vu les résultats immédiats", a expliqué mardi le directeur du rugby du Stade français, Laurent Labit. C'est ainsi que le 3 décembre, lors de la 9e journée du championnat, Léo Barré réalise en N.15 l'une de ses plus belles prestations, avec deux essais à la clé, lors de la victoire parisienne contre Toulouse (27-12).

"Sur ce match-là, j'ai pris pas mal de confiance pour la suite, c'est vrai, admet-il. Cette victoire nous avait fait du bien, à tout le monde". - Un essai face aux Anglais - "Le fait de ne pas savoir, quand je commençais la semaine, à quel poste j'allais jouer le week-end, pouvait un peu nuire à ma progression et à ma confiance, souligne-t-il. Donc (quand on m'a proposé de) me fixer à ce poste d'arrière, l'idée m'a beaucoup plu et ça s'est fait naturellement".