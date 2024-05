Top 14: les avants de l'UBB ont "l'habitude de vivre un peu dans l'ombre", sourit Ugo Boniface

R: "C'était dur à vivre car je suis arrivé un peu blessé et j'ai dû me faire opérer. Après, Christophe (Urios) s'est fait virer et je n'étais pas forcément apprécié des coaches qui sont restés donc ça a été compliqué... Je me suis accroché comme j'ai pu, j'ai pris un +prépa+ mental, il m'a vraiment aidé à surmonter ce passage. Je m'étais dit que je me préparerais pour cette année et, pour l'instant, ça fonctionne".

Q: L'arrivée de Yannick Bru, qui vous a lancé à l'Aviron, a dû vous réjouir.

R: "Oui et non. Je connais bien Yannick. Autant que lui me connait, il sait un peu comment me gérer. Mais ce n'était pas du tout la même équipe qu'à Bayonne. Là, on a une équipe un peu plus compétitive, il y a plus de bons joueurs et plus d'autres choix à faire. J'étais très content mais je le prenais plus comme un nouvel entraîneur".