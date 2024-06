Top 14: les virtuoses toulousains face à la "Patrouille de France" girondine

Les virtuoses toulousains, alimentés par l'une des meilleures charnières au monde, contre la "Patrouille de France" de Bordeaux-Bègles: les deux meilleures attaques du Top 14 s'affronteront en finale vendredi à Marseille. Laquelle est la plus forte poste pour poste?

9. Dupont vs Lucu

On ne présente plus Antoine Dupont. Le demi de mêlée et capitaine du Stade toulousain, particulièrement affûté, a encore donné une nouvelle dimension à sa palette technique avec son expérience en rugby à VII.