Top 14: L'UBB garde son rythme offensif face à Lyon

A défaut de briller, l'UBB s'est montrée patiente pour décrocher un quatrième bonus offensif lors de ses cinq derniers matches et sans essai de Damian Penaud, une première depuis son retour de Coupe du monde.

Bordeaux-Bègles et sa force de frappe, euphorique en Champions Cup, ont remis le couvert cette fois en Top 14 face à Lyon, qui a craqué après la sortie sur carton rouge de Romain Taofifenua (46-10), vendredi soir à l'occasion de la 10e journée.

Lyon, qui n'a plus gagné à Bordeaux depuis le 21 décembre 2008 (37-28) quand les deux équipes étaient en Pro D2, devra patienter encore un peu.

Venus en Gironde avec des intentions, les Rhodaniens ont offert plus qu'une belle résistance pendant une demi-heure avant de céder en infériorité numérique quand son 2e ligne international a dû quitter ses partenaires pour un plaquage dangereux sur Romain Buros.

L'indécision initiale est venue de ce ballon rendu humide par le temps et surtout par une touche défaillante côté unioniste qui a retardé ses lancements de jeu et surtout offert une munition au LOU que s'est chargé de transformer en essai Vincent Rattez après une belle prise d'intervalle d'Alfred Parisien et un relais de Davit Niniashvili (6-7, 22).