Top 14: L'UBB régale, tremble et s'impose sur le fil devant Toulouse

Ce succès, symbolique du caractère girondin qui n'a pas craqué malgré les vents contraires autour de l'heure de jeu, permet aux coéquipiers de Maxime Lucu de reprendre la 3e place au classement dominé par le Stade Français, avec pour dauphin à trois points ces Toulousains aux ressources folles.

L'UBB, rayonnante en première période avec sa patrouille de France aux jambes de feu et quatre essais inscrits - signés Yoram Moefana (2), Tevita Tatafu (21), Damian Penaud (24) et Romain Buros (40+1) - plus beaux les uns que les autres, a pensé certainement que la cause était entendue à la pause (24-7).

C'était sans compter sur le réveil du champion de France, avec un Antoine Dupont phénoménal pour son retour à XV après sa coupure de septiste. Par sa vista, ses esquives et ses courses, celui qui a remplacé à l'ouverture Thomas Ramos, touché aux côtes, dès la 4e minute, a remis dans le coup les siens qui ont infligé un 21-0 en 11 minutes à des Bordelais n'en menant alors pas large (24-28) avec des essais de Pita Akhi (53) et un doublé express de Mathis lebel (61, 64).