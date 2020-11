Top 14: Lyon dompte la révolte agenaise

Lyon, quasi inarrêtable depuis deux mois, a assuré l'essentiel en s'imposant sur le terrain de la lanterne rouge Agen (19-16), qui a montré du mieux, dimanche à l'occasion de la 8e journée de Top 14.

Le LOU n'a pas tremblé à Armandie en enchaînant un 5e match sans défaite (4 victoires et 1 nul). Ou très peu dans une fin de match que les locaux ont épicée en allant chercher un bonus défensif sur un essai de Tapu Falatea après pénaltouche (78e), mais trop tardif pour inverser complétement la donne.

Sans être brillants, les hommes de Pierre Mignoni, plus puissants et meilleurs dans les rucks, ont su faire la différence autour de la mi-temps en infligeant un 13-0 imparable avec un essai de Toby Arnold (36e), la transformation et deux pénalités de Jonathan Wisniewski.

Le SUA, en autogestion cette semaine après l'éviction de son manager Christophe Laussucq et de son entraîneur des avants Rémi Vaquin et la prise en main du groupe par le président Jean-François Fonteneau en personne, a montré un tout autre visage que lors de l'humiliation ramenée de Bordeaux (71-5).

C'était le minimum attendu. Sa conquête a plus que rivalisé avec celle des Lyonnais mais c'est surement sa maladresse - 14 ballons perdus - qui l'a empêché de glaner un premier succès cette saison.

Le début de match, marqué par le KO de Mathieu Bastareaud (4e) et la sortie prématurée de l'Anglais Gabriel Ibitoye, l'arme offensive N°1 des Agenais qui revenait de blessure, a été plutôt équilibré avant que le LOU n'accélère.

Pas par le funambule Noa Nakaitaci dont l'essai était invalidé à la vidéo (20e) pour un en-avant, mais par Arnold, à la conclusion d'une action partie d'une mêlée conquérante et d'un intervalle pris par Xavier Mignot (6-13, 36).

La faiblesse dans le jeu au sol des Lot-et-Garonnais sanctionnée par le buteur visiteur (6-19, 44), il a fallu un supplément d'âme pour qu'Agen revienne dans la partie. Dans le sillage de Camille Gérondeau et Nathan Decron, omniprésents, le SUA a fait reculer son adversaire et a fini par aller quérir un point synonyme d'espoir.