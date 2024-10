Top 14: Lyon étrille le Stade français et tutoie le haut de tableau

Après deux succès étriqués à domicile, contre Bordeaux (28-26) et Castres (40-38), les Lyonnais, qui prennent cinq points, se hissent à la quatrième place (17 points). Le Stade Français reste à la treizième place (9 points).

Plus discipliné et meilleur dans la possession, deux de ses habituels points faibles, le LOU Rugby a largement dominé une équipe parisienne fébrile, inoffensive et à l'agressivité parfois mal contrôlée.

Après une première période maîtrisée, marquée par deux essais de l'ailier italien international Monty Ioane (7-0, 12e), en contre, et du centre néo-zélandais, Josiah Maraku (14-0, 35e), les Lyonnais ont assommé la rencontre au retour des vestiaires sur un doublé de leur capitaine, le demi de mêlée Baptiste Couilloud (44e, 48e) pour mener 28-3.

Après l'heure de jeu, l'ailier Ethan Dumortier a marqué son premier essai (62e) depuis le 4 juin 2023, et le barrage perdu contre Bordeaux, pour assurer définitivement le bonus offensif de son équipe.