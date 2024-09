Top 14: Lyon nouveau leader sur le fil, jolis réveils de Pau et Montpellier

Lyon a profité samedi d'une pénalité après la sirène de Léo Berdeu pour s'offrir Bordeaux-Bègles (28-26) et la tête provisoire du Top 14 après un début de 2e journée qui a vu Pau et Montpellier se réveiller.

Mais Mayol a souffert pour voir ses favoris s'imposer. Malgré les 20 pénalités recensées contre lui, Castres était encore devant au score à deux minutes du terme. Mais les Varois, longtemps maladroits et mal inspirés, ont fini par l'emporter grâce à un essai de Setariki Tuicuvu et une transformation en coin d'Enzo Hervé (30-28).

Longtemps serré (13-13 à la pause), ce choc entre anciens finalistes a donné l'impression de tourner en faveur des Auvergnats après l'heure de jeu suite à l'essai d’Étienne Fourcade, mais l'ASM a implosé en six minutes, concédant trois essais et un 17-0 rédhibitoire dans le décompte final (33-20).

A Béziers, plus proche géographiquement de Montpellier que de Perpignan qui recevait, l'USAP est tombée sur un os, quasi infranchissable, qui a su se nourrir des fautes catalanes (26-7).

"On s'est fait corriger pendant 80 minutes. On fait venir notre public à Béziers et... j'ai honte", a reconnu le manager sang et or Franck Azéma.

Devant à la pause (16-0) après avoir défendu sa ligne bec et ongles, le MHR n'a craqué qu'une fois devant le bien nommé Victor Montgaillard.

Enfin, le Hameau s'est délecté du derby portes ouvertes des Pyrénées-Atlantiques avec ses onze essais et la victoire bonifiée de Pau, qui avait beaucoup à se faire pardonner après son entame manquée à Clermont.

Face à Bayonne encore une fois indiscipliné, les Béarnais se sont largement imposés (51-29) en franchissant sept fois la ligne, avec un doublé d'Aymeric Luc, formé à l'Aviron, et qui a offert le bonus offensif à ses nouvelles couleurs après la sirène.

Lyon a de fortes chances d'être dépossédé de sa place de leader dimanche à l'issue du choc entre Toulouse, champion en titre, et La Rochelle. Des retrouvailles moins de trois mois après leur demi-finale que les Maritimes, réduits à 13 après deux exclusions, ont encore en travers de la gorge.