Top 14: Lyon surnage, le Racing 92 coule

Lyon a réalisé un cavalier seul contre Brive (41-0) et le Racing 92 a poursuivi sa dégringolade en chutant à Castres (25-3) samedi lors de la 12e journée de Top 14, avant le duel au sommet (21h05) entre Bordeaux-Bègles et Toulouse.

. Montpellier cimente son podium

On n'arrête plus Montpellier. Le club héraultais, en surclassant le promu perpignanais (30-6), avant-dernier, a signé un cinquième succès consécutif, son premier de la saison avec le bonus, et reste arrimé à la troisième place. L'équipe de Philippe Saint-André, tenue en échec à la pause par l'Usap (6-6), a inscrit trois essais sans concéder le moindre point en seconde période. Les trois-quarts Pierre Lucas et Vincent Rattez ont marqué, tout comme le jeune demi de mêlée Aubin Eymeri (19 ans), qui a ouvert son compteur en Top 14. La botte de l'ouvreur italien Paolo Garbisi (13 points) a permis au MHR de se mettre à l'abri. Le MHR revient provisoirement à trois unités de la deuxième place, occupée par Bordeaux-Bègles avant le choc opposant l'équipe girondine au leader toulousain.

. Lyon étrille Brive

Cinq essais, le bonus offensif à la clé et aucun point encaissé: Lyon n'a fait qu'une bouchée de Brive, qui avait pourtant résisté au Stade toulousain (18-11), double champion en titre, samedi dernier. Mais sur la pelouse synthétique de Gerland, les Brivistes n'ont jamais trouvé la bonne carburation. L'équipe rhodanienne en a profité pour réaliser un festival offensif, avec des essais inscrits par cinq joueurs (Ngatai, Barassi, Taufua, Arnold, Saghinadze). En renouant avec le succès, une semaine après leur défaite à Toulon (19-13), les hommes de Pierre Mignoni dépassent La Rochelle et grimpent au quatrième rang, avant le déplacement du club maritime à Paris dimanche. "J'ai apprécié la constance pendant 80 minutes", a souligné l'entraîneur lyonnais.

. Castres enfonce le Racing 92

Rien ne va plus au Racing. Une semaine après la claque subie à domicile face à l'UBB (37-14), les Franciliens ont concédé une nouvelle défaite, à Castres, leur troisième de suite. Conséquence: ils quittent la zone de qualification pour la phase finale, doublés au classement par leur adversaire du jour (7e) et par Clermont (6e), et pointent désormais au huitième rang, indigne de leur statut de demi-finaliste sortant et vice-champion d'Europe 2020. "C'est une période pas facile", a reconnu le talonneur francilien Teddy Baubigny. Sous une pluie abondante dans le Tarn, les Ciel et Blanc sont restés bloqués à trois points (une pénalité de Machenaud), il n'ont pas inscrit le moindre essai, butant sur la défense de fer érigée par le CO. Les Castrais restent invaincus dans leur stade Pierre-Fabre où ils n'ont plus perdu depuis le 22 décembre 2020 et leur échec devant Brive (25-24).

. Beheregaray régale Clermont

Un triplé pour un talonneur, c'est assez rare pour être souligné. Le N.2 clermontois Yohan Beheregaray a réussi cette performance devant la lanterne rouge Biarritz (39-11), matraquée de six essais au total sur l'herbe détrempée du stade Marcel-Michelin. Cette sixième victoire, pour autant de défaites, permet à l'ASM, d'intégrer les places qualificatives pour les play-offs. Elle est sixième, à égalité de points avec La Rochelle (5e) et Castres (7e). Le club basque, lui, n'aime décidément pas voyager. Il a perdu ses six matches disputés à l'extérieur cette saison.

. Toulon rate le coche

L'équipe varoise devra encore patienter pour signer un deuxième succès consécutif. Elle n'était pourtant pas loin du compte à Pau mais son indiscipline l'a rattrapée au mauvais moment. Réduit à 13 après deux cartons jaunes dans les dix dernières minutes (Nakarawa, Setiano), le RCT a encaissé un essai à une minute du coup de sifflet final. Et la Section, menée de sept points, a arraché le nul (16-16) in extremis.