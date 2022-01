Top 14: menu copieux pour Bordeaux-Bègles et Toulouse

Placée entre les compétitions européennes et le début du Tournoi des six nations, avec des équipes amoindries par les absences, la 16e journée du Top 14 aura tout de même de l'allure avec les chocs très attendus que sont UBB-Castres et Toulouse-Racing 92 samedi.

. Blessés, "covidés" et compagnie

La 4e journée de Coupe d'Europe, si elle s'est conclue par d'excellentes performances pour les clubs français (sept sur huit se sont qualifiés pour les huitièmes de finale), a laissé des traces sur les organismes. A commencer par l'arrière du MHR Anthony Bouthier, touché à une cheville contre Exeter.

Et quand ce ne sont pas les blessures, c'est le Covid-19 qui continue à décimer les équipes: non-retenus pour le stage de préparation des Bleus, les Toulousains Antoine Dupont, Anthony Jelonch, François Cros et Romain Ntamack, positifs la semaine dernière, devraient être de retour pour accueillir le Racing 92... avant de rejoindre le XV de France.

Les clubs concernés vont d'ailleurs devoir s'y habituer car, avec tous les matches reportés en raison de la pandémie depuis fin décembre, huit dates de Top 14 sont programmées durant le Tournoi (5 février - 19 mars).

. UBB - Castres: le leader accueille le troisième

En tête du classement depuis début décembre, l'UBB (1e, 50 pts), touchée par des cas de Covid-19 qui l'avaient contraint au forfait en Coupe d'Europe, récupère certains des "covidés" mais devra faire sans ses internationaux Maxime Lucu, Yoram Moefana, Cameron Woki ou Federico Mori. Or, face au CO (3e, 41 pts), qui reste sur une défaite concédée sur le fil (36-33) face aux Harlequins, il ne s'agira pas de mollir.

Les Castrais, solides troisièmes du Top 14, à égalité de points avec Toulouse mais avec deux matches en plus, rêvent de faire tomber leur bête noire.

. Stade français - Toulon: hommage à "Domi"

Emotions à Jean-Bouin. Un an et demi après le décès tragique de l'ancien ailier international des deux clubs, Stade français (10e, 27 pts) et Toulon (12e, 22 pts) vont mettre en jeu le premier "trophée Christophe Dominici".

A l'aller, les Varois se sont imposés 38-5. Les Parisiens ont donc 33 points à rattraper pour décrocher le trophée remis en hommage à celui que tout le monde appelait "Domi". Et le RCT a mis les petits plats dans les grands en passant la semaine en stage à l'INSEP avant de s'offrir une soirée détente dans un restaurant du centre de la capitale. Les Soldats Roses, eux, ont fait preuve d'une incroyable force collective pour arracher la qualification européenne au Connacht. A eux de poursuivre dans cette voie.

. Toulouse - Racing 92: retour sur les terrains

Bientôt deux semaines qu'ils n'ont plus joué. Toulouse et le Racing 92, dont le dernier match remonte au 15 janvier, retrouvent les terrains du Top 14 pour un combat XXL entre ambitieux aux dents longues.

Du côté droit du ring, le Stade toulousain (2e, 41 pts), tenant du titre, n'a disputé que deux matches lors des sept dernières semaines. La star Antoine Dupont, blessée puis testée positive, n'a lui plus joué depuis mi-décembre. Il devrait revenir dimanche... avant de décoller pour le Sud de la France, où les Bleus préparent le Tournoi.

"Qu'il y ait Pierre, Paul ou Jacques... On connaît cette équipe de Toulouse. On ne va pas se soucier de Toulouse, on va surtout rester concentrés sur le Racing. Après, je ne me fais aucun soucis, il y aura une très belle équipe de Toulouse en face", a tempéré Laurent Travers. manager du Racing 92 (8e, 30 pts).

Dans les autres rencontres de la journée, Perpignan (11e, 23 pts) entendra lancer son mois de février compliqué, qui débute par Lyon (5e, 40 pts) avant Toulouse, Toulon, Clermont et le Racing 92. Enfin, La Rochelle (6e, 36 pts) voudra confirmer sa bonne forme du moment face à Montpellier (4e, 40 pts) tandis que Brive (13e, 22 pts) va vouloir se reprendre dans "le choc des cancres" face à Biarritz (14e, 20 pts). Malheur au vaincu.