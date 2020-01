Top 14: Montpellier assure l'essentiel devant Brive

Le 2e ligne de Montpellier Paul Wilemse (c) tente d'échapper au pilier géorgien de Brive Karlen Asieshvili, le 4 janvier 2020 à Montpellier Pascal GUYOT

Montpellier, après trois défaites et un nul, s'est relancé en renouant avec la victoire aux dépens de Brive (29-26), samedi au GGL Stadium, à l'occasion de la 13e journée de Top 14.

Grâce à son cinquième succès de la saison, l'équipe de Xavier Garbajosa grimpe provisoirement à la 5e place en attendant les rendez-vous de Toulon et Toulouse, dimanche, en clôture de la journée.

Le MHR a mis fin à une série de quatre matches sans succès, toutes compétitions confondues, mais ne s'est pas vraiment rassuré face à des Brivistes revanchards après leur déroute à domicile devant la Racing 92.

Montpellier a dû attendre les cinq ultimes minutes et le second essai, inscrit par le jeune Thomas Darmon, qui a remplacé Nemani Nadolo blessé à la cuisse (14), pour assurer un succès poussif et contesté jusqu'au bout.

Brive réussit une bonne opération en arrachant le bonus défensif à l'ultime minute sur un essai en contre de Thomas Larnjeira (80). Le CAB préserve ainsi sa 9e place avec sept points d'avance sur Agen, barragiste, et neuf sur le Stade français, qui reçoit Toulouse.

Maître de la conquête et de l'occupation du terrain, le MHR a nettement dominé la première période. A défaut de concrétiser ses nombreuses occasions, notamment sur les ballons portés, il s'en est remis à l'efficacité de son nouveau buteur Handré Pollard, auteur de cinq pénalités.

A l'inverse, Brive, solidaire en défense, a fait preuve d'un rare réalisme pour exploiter parfaitement un contre. A la suite d'un ballon perdu par l'arrière Anthony Bouthier, l'équipe corrézienne a inscrit le seul essai du premier acte par l'intermédiaire de son arrière irlandais Rory Scholes (38).

Montpellier s'en est sorti grâce à ses fulgurances, comme sur l'essai inscrit dès la reprise par Bouthier (42) ou celui du centre Darmon, marqué en fin de match (76). Toutefois, il n'a jamais affiché suffisamment de maîtrise pour se mettre à l'abri d'une équipe briviste.