Top 14: Montpellier, au bord du vide et de la crise

A quinze jours d'un barrage inévitable et à la veille d'une rencontre de la 25e journée de Top 14 sans enjeu à Lyon, Montpellier sombre un peu plus dans la crise avec des tensions croissantes entre les joueurs et le staff, conduit par le duo Laporte-Collazo. Condamné à la 13e place depuis sa sixième défaite d'affilée, face au Stade toulousain (22-29), en plein week-end de Pentecôte, Montpellier, champion de France il y a tout juste deux ans, est en quête de rédemption pour sauver sa place en Top 14.

Mais les signes de fracture entre l'effectif et le staff technique, reconstruit à la hâte le 19 novembre autour du nouveau directeur du rugby Bernard Laporte et du manager Patrice Collazo sont remontés à la surface depuis quinze jours. Visiblement lassés par les critiques de Laporte, les joueurs, à une quasi-unanimité, ont demandé une entrevue, selon le quotidien Midi Libre, au président Mohed Altrad, propriétaire désemparé par la crise sportive. Quelques jours plus tôt, ils avaient sollicité un entretien avec le staff technique. "Oui, les joueurs ont rencontré le président, mais on ne s'est pas fait convoquer pour nous dire +ça, ça ne va pas, ça, on n'en veut plus+. Il y a eu une réunion mercredi dernier (NDLR: 22 mai) mais elle n'a concerné que le jeu. Je n'ai pas eu de réunion avec trente mecs assis devant moi... mais dix mecs concernés par le jeu", a relativisé cette semaine le manager Patrice Collazo.

Du redressement à la rechute: au cours de l'hiver, le MHR avait trouvé le remède à son début de saison catastrophique, marqué par sept défaites consécutives fatales au manager anglais Richard Cockerill, et avait émergé des deux dernières places à la mi-mars, après une série de quatre succès. Remis sur pied, il a rompu ce fragile équilibre à l'issue des doublons avec le Tournoi des six Nations et à l'aube du sprint final. La désillusion à Toulon (54-7), fin mars, a replongé ce groupe sans leader identifié et son nouveau capitaine, le jeune Lenni Nouchi (20 ans), dans un profond doute. - "Etat d'esprit club" -