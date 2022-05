Top 14: Montpellier et UBB qualifiés, Toulouse en danger

Et de deux! Bordeaux-Bègles, qui n'a fait qu'une bouchée de Lyon (42-10), et Montpellier, qui a croqué le Racing 92 (22-13), sont les deux premières équipes qualifiées pour la phase finale, au soir de la 25e et avant-dernière journée du Top 14.

Selon le résultat de Castres (4e, 67 pts) dimanche, Girondins (2e, 72 pts) et Héraultais (3e, 71 pts) peuvent décrocher une place en demi-finale en cas de succès lors de la dernière journée, à Perpignan et à Clermont respectivement.

Il reste désormais quatre billets à prendre et encore huit équipes en course. A commencer par Toulouse, double tenant du titre mais seulement 8e (62 pts) avant de se rendre à Brive dans la soirée.

Les Rouge et Noir, fraîchement éliminés en demi-finale de la Coupe d'Europe par les Irlandais du Leinster (40-17), n'ont plus le droit à l'erreur.

D'autant que, autour d'eux, leurs concurrents ont montré les muscles. La Rochelle et Toulon ont ainsi réintégré le top six à la faveur de leur succès probant devant le Stade français (32-13) et Pau (37-20).

A une semaine de la finale de la Coupe d'Europe à Marseille, les Maritimes (3e, 67 pts) se rassurent un peu après un début de saison compliqué.

De leur côté, les Varois confirment leur bonne forme du moment devant Pau (37-20): le RCT n'a plus perdu en championnat depuis le 12 mars. Six succès de rang plus tard, voilà le club de la Rade (6e, 64 pts) dans les clous pour la qualif' grâce à la puissance de ses avants et une belle rentrée de l'enfant du pays Louis Carbonel, qui rejoindra Montpellier la saison prochaine.

C'est, en revanche, la soupe à la grimace pour le Racing 92. Également battu en demi-finale de la Champions Cup, le club francilien concède là son deuxième revers consécutif. Et cette fois, il fait mal aux hommes de Laurent Travers (5e, 66 pts), qui devront absolument battre Toulon à l'Arena lors de la 26e et dernière journée. Un duel XXL où le moindre faux pas sera fatal.

Car le MHR, tout en maîtrise, a repris sa marche en avant pour valider son billet en deuxième semaine. Tout comme l'UBB qui a roulé sur le Lou (42-10) grâce à une seconde période menée tambour battant.

Enfin, dans les autres rencontres de la journée, Clermont, porté par un doublé de Damian Penaud, a enfoncé Biarrtz (20-8), déjà promis à la Pro D2.

Dimanche, Castres, invaincu à domicile depuis décembre 2020, aura l'occasion de continuer à jouer les trouble-fêtes avec la réception de Perpignan.