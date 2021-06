Top 14: Pau arrache son maintien

Pau a sauvé sa place en Top 14 aux dépens de Bayonne, relégué à la 13e place, en arrachant un succès bonifié à la dernière minute (41-25) samedi au Hameau devant Montpellier, en roue libre, lors de la 26e et ultime journée.

Sur le fil. Un essai inscrit juste après la sirène par le seconde ligne australien Matt Philip, auteur d’un doublé, a permis aux Palois d’obtenir les cinq points et de remonter à la 12e place.

Grâce à cette 9e victoire, les Béarnais cèdent la place de barragiste à l’Aviron Bayonnais, qu’ils avaient occupée à six reprises lors des huit ultimes journées. Ils devancent au bénéfice du goal-average particulier sur les Basques, battus à domicile par le Stade français (9-12).

Les Béarnais, qui s’épargnent un barrage face à Biarritz, peuvent dès à présent préparer une 7e saison d’affilée en Top 14 à partir de septembre prochain. Ils peuvent respirer au bout d’une fin de saison aussi incertaine que cette ultime rencontre.

Montpellier boucle cette saison très laborieuse à la 10e place malgré une ultime défaite sans importance. Assuré de son maintien depuis une semaine, et libéré après sa victoire en Challenge européen, le MHR avait visiblement hâte de tourner la page.

Pour parvenir à ses fins, l’équipe du manager Sébastien Piqueronies, arrivé au cours de l'hiver, aura battu à deux reprises les Montpelliérains.

Les Palois ont dynamité la défense héraultaise pour inscrire trois essais, et entrevoir le bonus offensif, au bout de la première demi-heure grâce notamment à leurs deux ailiers. Tout d’abord, le Fidjien Tuimaba a réussi un exploit personnel (3e), avant que son partenaire samoan Manu ne double la mise (11e). Maître du jeu autour de leur jeune ouvreur Antoine Hastoy, ils ont ajouté un 3e essai par le seconde ligne Matt Philip.

Malgré la défaillance du demi d’ouverture des Springboks Handré Pollard, Montpellier est resté dans le match pour inscrire trois essais par Julien Tisseron (40e), Cobus Reinach (53e) et Guilhem Guirado (58e) et ont compliqué jusqu'au bout la quête du bonus palois. Un bonus, synonyme de maintien, arraché des mains du second ligne Philip à la dernière minute.