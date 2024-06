Top 14: Perpignan peut rêver, le Stade français doit patienter, Oyonnax relégué

Perpignan, qui peut encore croire aux phases finales, a disposé samedi de Bordeaux-Bègles, qui devra passer par les barrages, tandis que le Stade français, défait à Castres, devra attendre la 26e et dernière journée pour être qualifié en demi-finale et qu'Oyonnax est officiellement relégué.

Quant à Pau, dont la dernière qualification en phase finale du championnat date de 2000 et qui recevra Perpignan le week-end prochain, il a laissé passer sa chance et va devoir à présent se concentrer sur le Top 8, synonyme de participation à la Champions Cup.

Face à Pau à Auxerre, le Racing 92, sur trois défaites d'affilée, s'est enfin repris (24-15), grâce notamment à une première période quasiment parfaite et trois essais marqués, dont l'un par le régional de l'étape, le talonneur Camille Chat.

Les Catalans (7e, 58 pts), auteurs de quatre essais, ont largement dominé la rencontre face à une équipe de l'UBB en-deçà de son niveau et qui devra valider sa participation aux phases finales lors de la dernière journée, en recevant Oyonnax.

Quant aux hommes de Yannick Bru, toujours troisièmes (64 pts), ils ont laissé passer l'occasion de se qualifier directement pour les demi-finales et devront passer par les barrages.

. Castres fait attendre le Stade français

Castres, grâce à sa victoire à Pierre-Fabre sur le Stade français (27-18), peut encore croire aux phases finales: désormais en 8e position à égalité de points avec Perpignan (58), le CO aura une belle carte à jouer à Bayonne lors de la dernière journée.

Quant aux Parisiens, toujours deuxièmes (71 pts) du championnat derrière Toulouse (74 pts) malgré cette défaite, ils devront attendre la dernière journée, et la réception de Toulon à Jean-Bouin, pour valider leur billet direct pour les demi-finales.

Dans les autres matches de l'après-midi, Bayonne et Lyon, qui se disputaient à distance une place parmi les huit meilleures équipes afin de participer à la Coupe d'Europe, ont semblé tous deux déjà en vacances.

L'Aviron (11e, 52 pts), qui est reparti bredouille de l'Ain, s'est laissé déborder par Oyonnax (27-20) qui, malgré cette belle victoire, rejoindra la Pro D2 l'an prochain, tandis que le LOU (12e, 51 pts) a lâché rapidement le fil de sa rencontre au profit de Montpellier (41-26).

Cette 25e journée se clôturera dimanche non pas par un match, mais par deux, en raison de la finale de la Ligue des champions de football samedi soir, et pas des moindres: Toulon contre Clermont à 18h00 et Toulouse face à La Rochelle à 21h05.