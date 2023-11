Top 14: Réaction attendue à Pau, l'évènement Kolisi

Éjecté du podium, Pau voudra rebondir face à un Stade français revanchard, lors de la 8e journée de Top 14, disputée samedi et dimanche, au cours de laquelle le capitaine des Springboks champions du monde Siya Kolisi fera ses débuts au Racing 92.

Malmenés en mêlée à Bayonne, les coéquipiers de Luke Whitelock seront attendus dans ce secteur de jeu par des Parisiens encore à leur avantage dans cet exercice, avec six pénalités obtenues face au Racing 92.

Qualifiés de "Section molle" par leur entraîneur Sébastien Piqueronies, les Palois devront retrouver l'engagement et la maîtrise qui leur avait permis d'enchaîner six succès consécutifs.

Mais il faudra aux joueurs de Karim Ghezal et Laurent Labit qu'ils retrouvent leur efficacité en touche, où ils ont égaré quatre ballons en seconde période face aux Racingmen.

"C'est un match très important pour lui, il a été très concentré cette semaine et il a hâte de jouer", a déclaré vendredi son entraîneur Stuart Lancaster.

"Je pense que son leadership va monter, qu'il aura progressivement plus de responsabilités dans l'équipe. Mais on est pressés d'apprendre de lui", a souligné mercredi Ibrahim Diallo, troisième ligne du Racing 92, lors du lancement des compétitions européennes de rugby à Londres.

Du côté de La Rochelle, la première de Kolisi ne laisse pas indifférent non plus. "Beaucoup de jeunes suivent Siya, ça donne un peu plus de visibilité au Top 14, ça attire les sponsors, ça permet de faire grandir le championnat", a déclaré lors du même évènement Raymond Rhule, ailier sud-africain des Maritimes.

. L'effet Collazo-Laporte ?

Dernier du Top 14, Montpellier (6 pts) et son président Mohed Altrad ont décidé de tout chambouler après la défaite à Perpignan (23-16). Fraichement débarqué de Brive (Pro D2), Patrice Collazo a remplacé l'Anglais Richard Cockerill au poste de manager général et Bernard Laporte est devenu le nouveau directeur du rugby du club héraultais.

Venu pour "tout changer", l'ancien président de la FFR et sélectionneur du XV de France ne sera pas sur le terrain mais chargé d'aider Altrad, Collazo et son nouveau staff à relever un club qui reste sur six défaites consécutives.

Pour ce rebond tant espéré, le MHR recevra Oyonnax (11e, 12 pts) qui reste sur une victoire probante à domicile face à Lyon (38-20) et qui pourrait voir dans son déplacement chez la lanterne rouge une bonne occasion de remporter un premier succès à l'extérieur cette saison.

. Castres au révélateur Mayol

Fort de sa victoire à domicile face au Stade toulousain, le Castres olympique (3e, 23 pts) va tenter d'enchaîner un troisième succès consécutif en Top 14 face des Toulonnais (5e, 19 pts), invaincus au stade Mayol cette saison et tombeurs du Racing 92 et de Clermont lors des deux dernières journées.

"Trop passifs" la semaine dernière de l'aveu de son entraineur Christophe Urios, Clermont (6e, 19 pts) tentera de montrer un meilleur visage face au Stade toulousain (7e, 18 pts), encore sur courant alternatif lors de la défaite face à Castres.

Dans les autres rencontres du week-end, Bayonne (9e, 15 pts) se rendra à Lyon (12e, 12 pts) et Bordeaux-Bègles (10e, 14 pts) recevra Perpignan (13e, 8 pts).

Programme de la 8e journée du Top 14:

Samedi

(15h00) Toulon - Castres

(17h00) Bordeaux-Bègles - Perpignan

Lyon - Bayonne

Montpellier - Oyonnax

Pau - Stade français

(21h05) Toulouse - Clermont

Dimanche

(21h05) Racing 92 - La Rochelle