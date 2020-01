Top 14: Rhys Webb ne jouera plus avec Toulon

Le demi de mêlée Rhys Webb "ne jouera plus avec le maillot de Toulon", a annoncé Bernard Lemaître dimanche à Sud Radio, le nouveau propriétaire du RCT dénonçant une "attitude malhonnête" du joueur, à nouveau sélectionnable pour le pays de Galles.

"Sa famille est retournée au pays de Galles, c'était une situation difficile à vivre. On l'a compris et on lui a facilité les choses en lui créant des plages de temps pour retourner voir sa famille. Et, tout d'un coup, on le libère de sa dernière année de contrat et on apprend qu'il a déjà signé avec les Ospreys et que son agent a déjà négocié avec la fédération galloise pour qu'il puisse être sélectionnable", a expliqué le patron du club de la Rade.

"Ca change beaucoup de choses. Ce n'est pas une attitude honnête. Ça nous amène à une situation où je pense que Rhys Webb ne va pas rejouer sous le maillot du RCT. L'aventure va s'écourter", a-t-il conclu.

Après avoir laissé son joueur rentrer chez lui pour les fêtes, le RCT avait aussi accepté de le libérer de sa dernière année de contrat. Le lendemain de cette annonce, la province galloise des Ospreys officialisait son arrivée en juin.

La sélection galloise a annoncé dans la foulée autoriser Rhys Webb à postuler pour la liste de Wayne Pivac en vue du Tournoi des six nations, ce qui aurait privé le RCT de son joueur pour plusieurs matches.

Rhys Webb (31 sélections) avait rejoint Toulon à l'été 2018 mais a vu son intégration chez les Rouge et Noir perturbée par des blessures à répétition et le manque de sa famille, rentrée au pays après quelques mois en France.

En quittant le pays de Galles, Webb avait renoncé au maillot au Poireau, une nouvelle règle lui interdisant de jouer pour la sélection en même temps que dans un championnat étranger, à moins de compter 60 sélections. Mais tout a changé cette semaine.