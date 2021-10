Top 14: Toulon domine Biarritz dans la tempête

Après une semaine marquée par le départ de Patrice Collazo et l'arrivée de Franck Azéma au poste de manager, Toulon est parvenu à s'imposer contre Biarritz (13-9), samedi à Mayol, lors de la 9e journée de Top 14.

Dans la tempête et sur une pelouse détrempée, le troisième ligne argentin Facundo Isa, remplaçant au coup d'envoi, a inscrit le seul essai du match et permis à Toulon (11e), avec ce succès, de se relancer, laissant la dernière place aux Basques.

Le RCT a donc terminé cette semaine de crise de la meilleure des manières. Si Azéma n'était pas encore aux manettes, James Coughlan, habituel entraîneur de la défense, a été envoyé au front. Et l'Irlandais a effectué un choix fort en gardant finalement Isa sur le banc.

Dès les premières minutes, les trombes d'eau ont empêché les deux équipes de jouer. Elles ont préféré envoyer de grandes chandelles pour tenter de jouer dans le camp adverse. A ce petit jeu, les coéquipiers d'Anthony Belleau ont été plus adroits et surtout plus disciplinés pour s'installer dans la moitié de terrain biarrote.

Au bout de 20 minutes fermées, l'ancien joueur du RCT Bastien Soury, parti début octobre, a écopé d'un carton jaune logique (24e).

Sur la même action, Lopeti Timani s'est blessé à la jambe droite et Facundo Isa est rentré. Et c'est sur son premier ballon touché que le troisième ligne argentin a enfoncé les Basques (29e).

La guerre des tranchées sur une pelouse toujours plus humide a continué en deuxième période. Avec un ballon aussi difficile à contrôler qu'une savonnette, le jeu est resté pauvre même si le BO a tenté d'envoyer un peu plus de jeu. Mais la défense toulonnaise a tenu bon et le RCT aurait même pu prendre le large si Anthony Belleau avait été plus en réussite face aux perches.

Seule satifaction pour Biarrtiz, le point de bonus défensif arraché par l'ouvreur Ilian Perreaux à la dernière minute.

Avec ce point précieux, Biarritz pourra préparer plus sereinement le déplacement à Pau samedi. Les Toulonnais, emmenés donc pour la première fois par Franck Azéma, tenteront d'obtenir leur première victoire à l'extérieur de la saison à Clermont.