Top 14: Toulouse bat Pau sur le fil pour le retour de Ntamack

Ntamack l'a d'ailleurs alors remplacé poste pour poste, avant que la charnière "premium" des champions en titre et du XV de France ne soit reconstituée avec le retour de Dupont -- pas dans un grand soir -- à la mêlée (68e) pour une fin de match sous pression.

Le Stade toulousain, brouillon et trop généreux en défense, était alors mené 29-26 par une équipe de Pau séduisante et sans complexe.

Elle a marqué quatre essais, par le jeune centre Emilien Gailleton (3e), à la conclusion d'un beau lancement, le encore plus jeune arrière Théo Attissogbe, auteur d'un doublé (37e et 43e), et Eliott Roudil (67e).

Les Toulousains en ont inscrit un de plus, au bout du suspense, par l'inévitable ailier Matthis Lebel (79e), déjà auteur d'un doublé la semaine dernière à Bordeaux.