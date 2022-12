Top 14: Toulouse enchaîne dans le derby, La Rochelle rechute

Fortunes diverses en Top 14 pour les deux équipes françaises en forme en Champions Cup: Toulouse a enchaîné dans la douleur face à son voisin castrais (22-18) et La Rochelle est retombée dans ses travers contre Bordeaux-Bègles (12-8) lors d'une 13e journée à part, dite du "Boxing Day".

Après avoir été exemplaires dans le combat chez les Irlandais du Munster; après avoir multiplié les grandes envolées contre les Anglais de Sale, les Toulousains ont encore changé de disquette dans le derby: celle du "gagner moche".

Sans être brillants, ils ont pris contre le CO leur revanche de la demi-finale perdue de l'an dernier et conforté leur place de leader au classement, avec neuf points d'avance en attendant Racing 92-Stade français dimanche.

Estampillé derby de l'Atlantique malgré un certain manque d'histoire et les 180 km qui les séparent, l'opposition entre le Stade rochelais et l'UBB s'impose depuis quelques saisons comme un classique du championnat entre nouvelles puissances ambitieuses.

Les Maritimes avaient remporté les six dernières, mais la série a pris fin devant leur public de Deflandre, qui n'a pas vu la même équipe que celle, conquérante, des deux dernières semaines en Champions Cup.

Ca va mieux en revanche pour les Girondins, remontés à la septième place du classement à la faveur de ce deuxième succès consécutif après avoir traversé une crise fatale à leur entraîneur Christophe Urios.

- Brive se rebiffe -

Celui de Brive, Jeremy Davidson, a également été mis à l'écart, en octobre, sans que les résultats ne s'en ressentent jusqu'ici, avec une série noire de neufs défaites toutes compétitions confondues.

L'arrivée, annoncée dans la semaine, de son successeur, Patrice Collazo, a-t-elle déjà fait effet?

Assis dans les tribunes du stade Amédée-Domenech, l'ancien entraîneur de La Rochelle et Toulon, qui ne prendra officiellement que lundi ses nouvelles fonctions, a assisté à la révolte de la lanterne rouge corrézienne, victorieuse au mental de Clermont (20-16) sur un essai au bout du suspense.

Vexé d'être tombé à domicile le week-end dernier face aux Ospreys gallois, Montpellier s'est logiquement racheté face à l'avant-dernier, Perpignan (38-10), grâce notamment à une belle prestation de sa charnière Léo Coly-Louis Carbonel, auteurs d'un essai chacun.

Un match entre Occitans également marqué dès la 3e minute par une grosse collision entre l'arrière sud-africain et pièce maîtresse de l'Usap Tristan Tedder, sorti sur une civière, et l'ailier international néo-zélandais du MHR George Bridge, lui aussi contraint de quitter le terrain peu après.

- Pau et Bayonne dos à dos -

Le "vrai" derby de l'Aviron bayonnais se joue contre Biarritz, mais le club basque n'a pas eu à quitter le département pour aller décrocher les deux points du nul à Pau (22-22) au terme d'un match enlevé.

Auteur de ses sixième et septième essais de la saison, l'ailier de la Section Emilien Gailleton (19 ans) est désormais co-meilleur marqueur du championnat avec le Lyonnais Ethan Duportier (21 ans), deux jeunes joueurs dans les radars du XV de France.

Cette 13e journée festive, également placée sous le signe de la solidarité puisque près de 300 maillots portés par les différentes équipes seront mis aux enchères au profit des Restos du coeur, avait inhabituellement débuté dès jeudi.

Après deux défaites consécutives à domicile en championnat, Toulon s'était réconcilié face à Lyon (21-3) avec son exigeant public de Mayol.

Très convaincants en première mi-temps, les Varois ont été portés par leur ailier fidjien Jiuta Wainiqolo, auteur d'un doublé, et leur nouvel ouvreur star, le Gallois Dan Biggar, qui faisait ses grands débuts en Top 14.

Le "Boxing Day" se clôturera dimanche (15h00) avec le derby francilien entre le Racing 92 et le Stade français, respectivement deuxième et troisième du classement avant l'entame de la journée.