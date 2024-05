Top 14: Toulouse s'envole, Montpellier quasi barragiste

Montpellier (13e) file tout droit vers son premier match de barrages depuis sa remontée dans l'élite en 2003. Le MHR n'aura plus d'espoir de maintien direct si Lyon et Bayonne s'imposent à domicile en fin d'après-midi.

A l'arrêt depuis fin mars et sa débâcle à Toulon (54-7), l'équipe de Patrice Collazo, totalement débordée dans la première demi-heure, enchaîne un sixième revers d'affilée. A un mois du barrage, il a perdu la recette de sa remontée hivernale et peut s'inquiéter au regard de sa prestation sans caractère, ni ressort collectif pour son avenir en Top 14.

Tout a débuté par une première période totalement folle et débridée. Mis en confiance par un essai opportuniste et précoce, les doublures de Toulouse, totalement décomplexées, ont roulé sur une équipe de Montpellier, plombée par de multiples fautes et une défense poreuse.

Les jeunes toulousains ont mis KO les Montpelliérains en inscrivant quatre essais en vingt-cinq minutes, dont un doublé du troisième ligne Mathis Castro-Ferreira (5e, 26e).