Top 14: Un 23e sacre pour Toulouse, au sommet de son art et de sa gloire

Le Stade toulousain, fort de son expérience des finales face à un adversaire totalement tétanisé par l'enjeu, a humilié Bordeaux-Bègles (59-3) vendredi à Marseille, s'octroyant avec panache son 23e Bouclier de Brennus et un troisième doublé Coupe d'Europe/Championnat. Neuf essais à zéro et le plus gros écart de l'histoire des finales. Toulouse a fait plus que réciter sa leçon, emballant la rencontre dès les premières minutes pour toujours mener au score et surtout prendre le jeu à son compte.

Ils ont prouvé qu'ils étaient plus qu'un grand club, au palmarès unique, à la génération dorée, faite pour gagner et partie pour durer. "Si on gagne demain (vendredi, ndlr) soir, avait confié l'arrière Thomas Ramos jeudi, on franchira un cap dans l'histoire de notre club, et de notre sport en général": c'est désormais fait. - Cliniques - Face à des Toulousains cliniques, pragmatiques, beaucoup plus précis, rapides et disciplinés que leurs adversaires, les coéquipiers de Maxime Lucu ont eu beau défendre avec rage, tenter, essayer de joueur leur rugby, les Rouge et Noir étaient bien trop forts.

Sur le banc, alors que les minutes s’égrainaient vers le coup de sifflet final, les Bordelo-Bèglais semblaient estomaqués, n'arrivant pas y croire, comme foudroyés. Leur coach Yannick Bru avait pourtant prévenu jeudi qu'une finale, il faut la jouer, ne pas s'estimer déjà heureux d'y participer et surtout "ne pas en être spectateurs". C'est pourtant ce qu'ont semblé être les joueurs de l'UBB: fébriles, dans l'attente, trop figés par l'enjeu, cet enjeu terrible et excitant à la fois de remporter un premier Bouclier de Brennus.