Top Division Women - Castors Braine, Malines et Namur dans le dernier carré, la belle entre Boom et Liège

Après une victoire 42-98 lors du premier match au Spirou Charleroi (N.8), Castors Braine (N.1) s'est très largement imposé 93-35 vendredi soir. Dans le même temps, Malines (N.2) n'a pas laissé plus de chance à Waregem (N.7). Les Kangoeroes, déjà lauréates du premier match 45-107, se sont imposées 111-63. Les championnes en titre de Namur (N.3) ont également aligné un second succès de rang en prenant la mesure de Courtrai 88-56. Le match aller s'était soldé sur le score de 78-101. Liège Panthers (N.4), vainqueur du premier match 74-75 contre Phantoms Boom (N.5), a manqué l'occasion de se qualifier. Une défaite 57-81 subie à domicile vendredi soir a envoyé le duel dans une troisième et dernière manche décisive. Les Liégeoises, les mieux classées à l'issue de la saison régulière, auront l'avantage de recevoir. (Belga)