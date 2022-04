Top Division Women - Castors Braine premier finaliste après sa seconde victoire contre Liège Panthers

(Belga) Castors Braine est la première équipe finaliste de la Top Division Women, le championnat de Belgique de basket féminin. Elle a signé sa seconde victoire 92-64 en autant de matchs des demi-finales des playoffs contre Liège Panthers, samedi soir à Braine-l'Alleud.

Le trio des Castors composé des Canadiennes Quinn Dornstauder (24 pts, 7 rebs) et Aislinn Koning (16 pts) et de l'Ukrainienne Valeriya Berezhynska (16 pts, 8 rebs) a survolé la rencontre (28-14 et 46-35 à la pause, 46-29 dans les deux dernières périodes). Les Castors s'étaient imposées 46-84 jeudi soir au Sart-Tilman lors de la première manche. Les demi-finales se jouent au meilleur des trois manches. L'autre demi-finale a vu vendredi Kangoeroes Malines venir s'imposer à Namur 71-80. Les Malinoises, qui ont remporté la Coupe cette saison, peuvent assurer dimanche leur place en finale en cas de nouvelle victoire face aux tenantes du titre. Si les Namuroises venaient à s'imposer la "belle" aurait lieu le mardi 19 avril à 20h30 à Malines. La finale des playoffs débutera le samedi 23 avril à Malines ou Namur. La 2e manche se jouera le mardi 26 avril à Braine-l'Alleud où se disputerait une éventuelle "belle" le vendredi 29 avril. Castores Braine vise un 8e titre national en neuf ans après avoir perdu celui de l'an dernier contre Namur-Capitale. (Belga)