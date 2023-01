Touché à un genou, Odermatt forfait pour la seconde descente de Kitzbühel samedi

(Belga) Le N.1 mondial suisse Marco Odermatt, touché à un genou vendredi, doit déclarer forfait pour la seconde descente de Coupe du monde de ski alpin prévue à Kitzbühel (Autriche) samedi, a annoncé la fédération suisse.

"Odermatt a subi un coup au genou gauche", explique Swiss ski dans un communiqué, qui précise que le skieur va passer des examens supplémentaires, à un peu plus de deux semaines des Championnats du monde de Courchevel/Méribel (6-19 février). "Je suis heureux de ne pas avoir fini dans les filets de sécurité. Je dois d'abord reposer mon genou, je verrai jour après jour", ajoute Odermatt, cité dans le communiqué. Le Suisse de 25 ans, vainqueur du gros globe de cristal et champion olympique de géant en 2022 a rattrapé une erreur de façon spectaculaire vendredi sur l'exigeante descente de la Streif, un ski au sol et l'autre en l'air en quasi grand écart. Une faute qui lui a fait perdre énormément de temps pour le condamner à une anecdotique 54e place. Il reste largement en tête du classement général avec 325 points d'avance sur le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde. (Belga)