Toujours pas de succès pour Ostende

Au Rhénus de Strasbourg, Ostende a longtemps fait jeu égal avec son adversaire français. Alors que les champions de Belgique menaient 36-40 au repos, Phil Booth, un ancien de la maison ostendaise, se chargeait de mener la charge et de renverser la situation. Auteur de 22 points et 5 assists, Booth était à la base d'un 15-2 à cheval sur la fin du 3e et le début du 4e quart-temps. De 53-53, la marque passait ainsi à 68-55 en dépit des efforts de l'intérieur Ilmane Diop (15 pts, 8 rbds) et de Pierre-Antoine Gillet (17 pts, 3 rbds). Sam Van Rossom ne marquait, lui, qu'un seul point pour 6 rbds et surtout 9 assists.

Pour la troisième journée, Ostende recevra Oldenburg le 15 novembre prochain.