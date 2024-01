Toumani Camara aborde 2024 par un ... forfait

Auteur de son premier double-double en NBA 13 pts, 11 rebs), vendredi face aux modestes San Antonio Spurs, Toumani Camara n'a pas pu rééditer cette performance lundi à Phoenix à l'occasion du premier match de l'année 2024. Face à l'équipe qui l'avait drafté en juin avant de l'échanger avec Portland, l'ailier bruxellois a manqué son premier match de la saison en raison d'une blessure au genou droit. Il avait joué les 31 premiers matchs et restait sur 22 rencontres débutées comme titulaire.

La franchise de l'Arizona tenait à faire oublier sa défaite du 19 décembre à Portland (109-104) gaspillant une avance de 22 points dans l'Oregon et permettant aux Blazers de mettre fin à une série de 7 défaites. Lundi, les Suns, qui jouaient sans Kevin Durant (touché aux ischios), n'ont pas eu à s'employer pour s'imposer 109-88. Après trois quarts-temps, le marquoir indiquait 86-61. L'ancien joueur de Portland (échangé contre Ayton et Camara en début de saison) Jusuf Nurkic (18 pts, 7 rebs, 5 ast) a été le Sun le plus en vue.

Outre celui de Camara, les Trail Blazers ont enregistré les forfaits des deux éléments qui avaient fait la différence lors du premier duel face à Phoenix: DeAndre Ayton, auteur ce soir-là de 16 points et 15 rebonds, et Anfernee Simons, bon pour 23 points et 7 rebonds.