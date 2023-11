Toumani Camara battu avec Portland pour ses retrouvailles avec Phoenix

Présent dans le cinq de base pour le cinquième match de rang, Camara a joué 39 minutes face à ses anciennes couleurs, le temps de compiler 7 points, 4 rebonds et 1 interception. Amené à défendre sur Devin Booker, il n'a pas pu l'empêcher d'inscrire 28 points. Kevin Durant a ajouté 31 unités pour les Suns et Jerami Grant 26 pour Portland.

Les Blazers alignent ainsi une huitième défaite consécutive et restent 15e et derniers de la Conférence Ouest avec trois victoires et onze défaites.