Toumani Camara déjà adulé par ses équipiers à Portland: "Il apporte de l'énergie"

"Je suis un travailleur des deux côtés du terrain, c'est mon style de jeu", a déclaré Camara dans The Trail, la série qui suit la saison de la franchise de l'Oregon. "Je joue toujours avec beaucoup d'énergie, je veux défendre à un haut niveau et aider mon équipe à gagner des matches."

"C'est quand je suis sur le terrain que je sens que je peux vraiment m'exprimer et être celui que je veux être. Je peux exprimer toutes mes émotions et être un autre Toumani. Je suis prêt à tout faire gagner mon équipe."

Un état d'esprit qui a déjà conquis ses équipiers. "Tou (son surnom, ndlr.), c'est mon ami. On est assis l'un à côté de l'autre dans le vestiaire et on plaisante tout le temps. Avec son style de jeu, il apporte de l'énergie à l'équipe et aux fans. Je pense qu'il peut nous aider", a confié Shaedon Sharpe, l'une des jeunes stars des Blazers.

"La première chose que l'on se demande, c'est 'qui est ce gars?'", a ajouté l'assistant-coach Scott Brooks. "Il se bat durant chaque seconde. C'est un très bon défenseur, instinctif et qui se bat au rebond. Sa mécanique de tir n'est pas cassée mais son tir va continuer à s'améliorer. Il a les atouts pour devenir un bon ailier dans cette Ligue."